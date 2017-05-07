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المسؤول عن أمن بوتفليقة يظهر لأول مرة بعد تنحيته من منصبه

نشر يوم 2017/05/07 3710 0 حمزة عساس المسؤول عن أمن بوتفليقة يظهر لأول مرة بعد تنحيته من منصبه
ظهر مسؤول الأمن الرئاسي السابق اللواء المتقاعد جمال كحال مجدوب يوم الخميس الماضي وهو يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية في ابتدائية حي السد بأعالي بلدية بني مسوس بالعاصمة.

وقد سبق أن مثل اللواء كحال مجدوب أمام محكمة عسكرية في قسنطينة، بعد تنحيته وإحالته على التقاعد، إثر حادثة زرالدة المعروفة، والتي تمثلت في سماع إطلاق نار داخل محيط إقامة رئاسية بزرالدة.

وقد حكم على اللواء كحال بـ 3سنوات حبسا نافذا، بعدما وجهت له عدة تهم، منها الإهمال الخطير، وهي نفس التهم التي توبع فيها 4 ضباط سامين آخرين كانوا يشتغلون تحت مسؤوليته.

ويكون ظهور الجنرال مجدوب يوم الخميس الفارط الأول له بعد تنحيته من منصبه على رأس الأمن الرئاسي شهر جويلية 2015، لتتأكد المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع بمغادرته السجن قبل استنفاد عقوبته بعد الحكم عليه شهر ديسمبر 2015.

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