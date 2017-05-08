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إقصاء المشتركين في الضمان الاجتماعي من عقود العمل المدعمة

نشر يوم 2017/05/08 4579 0 حمزة عساس إقصاء المشتركين في الضمان الاجتماعي من عقود العمل المدعمة
منعت الوكالة الوطنية للشغل، المستفيدين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي من الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعمة، مشيرة إلى أن هؤلاء ليست لهم صفة طالب العمل المبتدئ الذي يعتبر الوحيد الذي له الحق في الاستفادة من هذه الصيغ في الحصول على منصب عمل.

وحسب تعليمة وجهها المدير العام للوكالة الوطني للشغل، محمد طاهر شعلال، إلى مديري التشغيل بالولايات، تتعلق بالاستفادة من الإدماج المهني وعقد العمل المدعم، حصرت الوكالة الاستفادة من الصيغتين على طالبي العمل المبتدئين فقط، في حين أقصت طالبي العمل الذين سبق لهم الاستفادة من قبل من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ومهما كانت مدة الاشتراك، حيث لا يحق لهم الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ولا من عقود العمل المدعمة.

وتعتبر عقود العمل المدعم بمثابة عقد عمل يدخل في إطار تشجيع التوظيف الدائم للشباب في المؤسسات العمومية والخاصة من خلال الاستفادة من مساهمة شهرية للدولة في أجر المنصب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

 

 

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