لعمامرة في زيارة لألمانيا حاملا رسالتين من الرئيس بوتفليقة

يشرع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى ألمانيا حاملا رسالتين من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الألماني فرانك-فالتير شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الزيارة جاءت بدعوة من نظيره الألماني نائب-مستشار وزير الشؤون الخارجية غابريال زيغمار، الذي سيسلمه رسالتين من الرئيس بوتفليقة بمناسبة المحادثات التي سيجريها معه في برلين.

وأضاف البيان أن"الوزيرين سيستعرضان بمناسبة هذه الزيارة المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي والنتائج المحققة في هذا المجال، كما سيبحثان سبل ترقية شراكة اقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري".

كما أن "المحادثات ستتعلق أيضا بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالسلم والاستقرار والتنمية وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".