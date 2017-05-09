انطلاق عملية تسجيل التلاميذ المتمدرسين شهر جويلية المقبل

وأفاد المنشور الذي تحوز "النهار أونلاين" عليه، بأن الانطلاق في عملية تسجيل التلاميذ وتحضير القوائم سيكون ابتداء من شهر جويلية، بالإضافة إلى بيع الكتب المدرسية على مستوى كل المؤسسات، ناهيك عن منح فرص الإعادة للتلاميذ خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة، وإعادة جداول التوقيت ووضعها في متناول المعلمين والأساتذة قبل العطلة.

وأضاف ذات المنشور بأنه سيتم إعفاء التلاميذ المتمدرسين والأولياء من تجديد الوثائق الخاصة بالحالة المدنية، وإعلام التلاميذ الراسبين في امتحانات نهاية السنة الدراسية بالمسالك المتاحة لهم لا سيما التسجيل لدى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتعليم والتكوين المهنيين، وذلك قصد محاربة التسرب المدرسي.

وأشار ذات المنشور، إلى أنه يجب تحيين قوائم التلاميذ المعوزين المستفيدين من منحة 3 آلاف دينار بالتنسيق مع الدوائر الإدارية وإعدادها قبل الدخول المدرسي 2017-2018، والعمل على تسليمها إلى أصحابها عند الدخول المدرسي، على أن لا تتجاوز شهر أكتوبر المقبل.