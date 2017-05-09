أزيد من 34 ألف سجين يشاركون غدا في امتحانات إثبات المستوى

وأضاف البيان أن عدد المحبوسين المسجلين لمواصلة الدراسة عن بعد يقدر بـ 34037 محبوس من بينهم 25480 محبوس مسجلين في المستوى المتوسط و8557 في المستوى الثانوي.

وبلغ أساتذة التعليم 706 أستاذ، بالإضافة إلى الموظفين التابعين للقطاع ومحبوسين من ذوي المستوى، في حين قدر عدد المحبوسين المقبلين على امتحان إثبات المستوى المتواجدين بالمؤسّسات العقابية خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، بـ 29014 محبوس من بينهم 21551 في المستوى المتوسط و7463 في المستوى الثانوي، في حين يقدر عدد المؤسسات التي يمتحنون بها بـ 127 مؤسسة وتخصيص مؤسسة واحدة ويمتحنون خارجها، أما عدد المؤسسات التي سيتم تحويل المحبوسين المتواجدين بها إلى مؤسسات أخرى معتمدة كمراكز امتحان قدر بـ 14 مؤسسة، مثلما أكده البيان ذاته.