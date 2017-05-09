"النهار أونلاين" تنشر كافة التفاصيل حول الدخول المدرسي 2017/2018

وأكد المنشور الذي بعثت به الوزارة إلى كافة مديري التربية، أنه سيتم خلال الموسم الدراسي المقبل 2017/2018، تنصيب أربعة مناهج تعليمية محينة للطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا للطور الثاني من مرحلة التعليم المتوسط السنتين الثانية والثالثة متوسط مع وثائقها المرفقة، بالإضافة إلى ضرورة وضع تحت تصرف التلاميذ الكتب المدرسية الجديدة للمستويات المذكورة أعلاه وكراريس الأنشطة بمستجدات وكذا الأدلة المنهجية لهذه الكتب موجهة للأساتذة والمركبة الشفوية في التعلمات اللغوية.

وأضاف ذات المنشور، أنه من الضروري ضمان توزيع البرامج والوثائق المرافقة لها والكتب المدرسية على كافة المؤسات التعليمية بما في ذلك المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم قبل العطلة الصيفية، كما سيتم وضع ميكانيزمات المرافقة الضرورية لتنفيذ البرامج والوثائق المرافقة وأدلة الأساتذة ودفاتر الأنشطة بتكوين المفتشين ومضاعفة التكوين للأساتذة ومديري المؤسسات، بالإضافة إلى إسناد أقسام الثالثة والرابعة إبتدائي وأقسام الثانية والثالثة متوسط إلى الأساتذة الذين استفادوا من التكوين الخاص بتطبيق المناهج الجديدة لهذه المستويات.

وأفاد المنشور، أنه لا بد من التأكد من انعقاد مجالس الأقسام في بداية السنة الدراسية أي مطلع شهر سبتمبر للسماح بالخصوص للأساتذة من معرفة أفضل التركيبة البشرية لأقسامهم، وعقد مجالس الأقسام وإرسال الكشوف فور الانتهاء منها لتمكين التلاميذ وأوليائهم من إجراءات الطعن، على أن يتم تقديم إجراءات الطعون إلى شهر جويلية وعدم تأخيرها إلى شهر سبتمبر.