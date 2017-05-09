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زطشي يمنع مسؤولي الفاف من التصريح للصحافة واتحاد مكافحة الفساد الرياضي يرد

نشر يوم 2017/05/09 938 0 يونس رزيق زطشي يمنع مسؤولي الفاف من التصريح للصحافة واتحاد مكافحة الفساد الرياضي يرد
أصدر خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعليمة موجهة إلى مسؤولي كافة الهياكل والهيئات الكروية التابعة للفاف، تمنعهم من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام، أو حضور بلاتوهات وبرامج حوارية في الاذاعات والقنوات التلفزيونية.

وحسب التعليمة التي تحوز النهار أونلاين على نسخة منها، فإن زطشي ألزم مسؤولي هل الهيئات والمؤسسات التابعة للفاف بالحصول على ترخيص مسبق منه، قبل الخوض في أي حديث أو نقاش مع وسائل الإعلام أو عبرها.

وأوضح زطشي في تعليمته التي وقعها يوم أمس الاثنين 8 ماي، أن كل من يخالف نص التعليمة بالإدلاء بتصريحات للصحافة أو بحضور نقاشات وبلاتوهات في إذاعات وقنوات تلفزيونية، سيعرض نفسه لعقوبات.

وكرد على هذا الإجراء غير المسبوق، أصدر الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، بيانا يندد فيه بمضمون تعليمة زطشي التي وصفها بغير المسؤولة، مشددا على أن حرية التعبير والصحافة حقوق تكفلها القوانين الجزائرية والمواثيق الدولية.

ووجه اتحاد مكافحة الفساد الرياضي، نداء إلى كل الفيدراليات الرياضية الوطنية والدولية الى احترام حرية التعبير، معتبرا أن حرية تداول المعلومة والحق في الحصول عليها وحرية التعبير عن الرأي، تكفلها كل المواثيق الدولية.

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