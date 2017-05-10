كل المكتتبين في عدل 1 سيستلمون سكناتهم نهاية جوان

وقال المدير العام للسكن خلال حلوله ضيفا على برنامج "قهوة وجرنان"، أنه سيتم توزيع 5 آلاف وحدة سكنية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله و8 آلاف وحدة في بلدية بوينان مابين شهري ماي وجوان.

كما أضاف المتحدث أن استدعاء الجزء الثاني من مكتتبي عدل 2 لإختيار مواقع سكناتهم نهاية السنة الجارية، مشيرا في نقطة أخرى أن أكثر من 400 ألف سكن اجتماعي تجاوزت نسبة الإنجاز 20 بالمائة.

كما كشف ناصري خلال حديثه أن 3200 مكتتب ترقوي عمومي لم يدفعوا مستحقات سكناتهم، مشيرا أن كل مكتتب لم يدفع المستحقات سيتم "تجريده" من سكناه.