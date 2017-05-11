الإعلان عن النتائج النهاية للإنتخابات التشريعية الإثنين المقبل

كما ستدوم مدة دراسة الطعون في النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية 4 أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهاية الإثنين القادم.

من جهتهم قال مختصون أن المجلس الدستوري تحليل النتائج يكون عبر نظام الإعلام الآلي المجود على مستوى المجلس، كما يتم مطابقة النتائج المعلن عليها مع محاضر الفرز الورقية للتأكد من صحتها.

للإشارة يقوم المجلس الدستوري بالإعلان عن نتائج الطعون في الجريدة الرسمية، كما يتم الإعلان عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني، وهي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون والتي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري.