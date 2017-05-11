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الإعلان عن النتائج النهاية للإنتخابات التشريعية الإثنين المقبل

نشر يوم 2017/05/11 1663 1 أمينة لعلالي الإعلان عن النتائج النهاية للإنتخابات التشريعية الإثنين المقبل
سيعلن المجلس الدستوري الإثنين المقبل النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي، وهذا بعد دراسة كافة الطعون التي انطلقت اليوم الخميس.

كما ستدوم مدة دراسة الطعون في النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية 4 أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهاية الإثنين القادم.

من جهتهم قال مختصون أن المجلس الدستوري تحليل النتائج يكون عبر نظام الإعلام الآلي المجود على مستوى المجلس، كما يتم مطابقة النتائج المعلن عليها مع محاضر الفرز الورقية للتأكد من صحتها.

للإشارة يقوم المجلس الدستوري بالإعلان عن نتائج الطعون في الجريدة الرسمية، كما يتم الإعلان عن أول جلسة في المجلس الشعبي الوطني، وهي الجلسة التي تعقد في الآجال المنصوص عليها في القانون والتي تم تحديدها بتاريخ 23 ماي الجاري.

 

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عميروش ـ بني ورتلان 2017-05-11T10:32:03+00:00
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بالأحرى سيعلن عن مهزلة النتائج
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