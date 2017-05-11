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وزير العدل يكشف عن فتح تحقيقات في فيديوهات محاولات التزوير يوم الإقتراع

نشر يوم 2017/05/11 1144 0 حمزة عساس وزير العدل يكشف عن فتح تحقيقات في فيديوهات محاولات التزوير يوم الإقتراع
كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أنه تم فتح تحقيقات في فيديو يظهر مترشحة تحتج على سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن التحقيقات ستطال بعض الفيديوهات التي انتشرت حول الإخلال بالسير السليم لعملية الاقتراع.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية لتقييم دور القضاء في الانتخابات التشريعية، أنه تم تسجيل أحداث معزولة ببعض مكاتب التصويت لم تؤثر على سير العملية، والتي جرت في ظروف عادية وآمنة بفضل أسلاك الأمن، مشيرا إلى أن التجاوز المسجل في الفيديو في ولاية الشلف يتم التحقيق فيها و لم يتم التوصل إلى حد الآن إلى المتورطين الحقيقيين في ذلك.

وأضاف لوح أن كل الإخطارات التي وصلت النواب العامون والتي وصلت إلى 38 إخطار من الهيئة العليا المستقلة، تم فتح فيها تحقيقات، وإن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائري ستأخذ مجراها في المتابعة الجزائرية،

وأكد الوزير إلى أنه يجب فتح النقاش حول التشريع الخاص برفع الحصانة عن النائب، وذلك إن كان المترشح للانتخابات التشريعية مسبوق قضائيا، فإن الفصل في ذلك يعود إلى المحكمة الإدارية، وقضية الحصانة البرلمانية تحتاج إلى فتح نقاش واسع كباقي دول العالم.

 

 

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