التشغيل عامل أساسي لتحصين الشاب من تأثير التطرف الديني

وأوضح بن صالح خلال كلمة ألقاها في فعاليات أشغال المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، أن الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط، لم تمنعها من الحفاظ على نهجها التنموي في إنعاش عديد القطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة وكذلك التنمية الاجتماعية .

كما اهتمت الجزائر بمعضلة الشغل ومكافحة البطالة بحيث خفضتها إلى نسبة 9 بالمائة، وأعطت الشباب عناية خاصة من أجل إدماجهم في الحياة العملية وبقصد تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة، بوضع عدة آليات من شأنها تشجيع الاندماج المهني للشباب من بينها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وأضاف رئيس مجلس الأمة في مداخلته إن مسؤولية التشغيل والتنمية المستدامة التي تتولاها جميع الحكومات، تحتاج إلى مرافقة ودعم الدول المتوسطية كون هذه المجالات تعد في حال توفرها عوامل معززة للسلم والاستقرار ليس فقط لبلدان جنوب المتوسط وشرقه وإنما لكافة دول المنطقة.



