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التشغيل عامل أساسي لتحصين الشاب من تأثير التطرف الديني

نشر يوم 2017/05/12 1241 0 حمزة عساس التشغيل عامل أساسي لتحصين الشاب من تأثير التطرف الديني
قال رئيس مجلس الأمة أن الجزائر عبد القادر بن صالح ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، إلا أنها تهتم بجدية بمعضلة البطالة، والتي خفضتها إلى 9 بالمائة، مع إعطاء الشباب عناية خاصة لإدماجهم في الحياة العملية وبهدف تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة.

وأوضح بن صالح خلال كلمة ألقاها في فعاليات أشغال المؤتمر الرابع لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، أن الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط، لم تمنعها من الحفاظ على نهجها التنموي في إنعاش عديد القطاعات المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة وكذلك التنمية الاجتماعية  .

كما اهتمت الجزائر بمعضلة الشغل ومكافحة البطالة بحيث خفضتها إلى نسبة 9 بالمائة، وأعطت الشباب عناية خاصة من أجل إدماجهم في الحياة العملية وبقصد تحصينهم ضد التأثير المحتمل للتيارات المتطرفة، بوضع عدة آليات من شأنها تشجيع الاندماج المهني للشباب من بينها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وأضاف رئيس مجلس الأمة في مداخلته إن مسؤولية التشغيل والتنمية المستدامة التي تتولاها جميع الحكومات، تحتاج إلى مرافقة ودعم الدول المتوسطية كون هذه المجالات تعد في حال توفرها عوامل معززة للسلم والاستقرار ليس فقط لبلدان جنوب المتوسط وشرقه وإنما لكافة دول المنطقة.


 

 

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