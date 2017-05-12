افتتاحية الجيش.. بن باديس قدوتنا

وشدد الجيش الوطني الشعبي في افتتاحية مجلته في عددها لشهر ماي، على الالتزام بقيم ووعي الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، كدلالة على المكانة المرموقة التي يحظى بها الجانب المعرفي والعلمي ووعيه في حماية أرض الشهداء لديه، مؤكدا على أن الجيش ملتزم بالوعي الرفيع الذي اتسم به العلامة، ويعمل على الالتزام بها في حماية أراضيه وشعبه.

وأكد الجيش عدم نسيانه معاناة الجزائريين إبان حقبة الاستعمارية المريرة، والتي عاش خلالها أبشع أنواع الهمجية والتعذيب، مشيرا إلى أن الجيش يبقى الدرع الواقي والحصن المتين لسيادة الدولة واستقلالها.