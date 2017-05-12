أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

افتتاحية الجيش.. بن باديس قدوتنا

نشر يوم 2017/05/12 36 0 حمزة عساس افتتاحية الجيش.. بن باديس قدوتنا
أكد الجيش الوطني الشعبي اقتداءه بوعي وقيم العلامة عبد الحميد بن باديس، والتي يحرص على الالتزام بها في أداء واجبه الوطني، مؤكدا إيلائه عناية كبيرة لتطوير القدرات الدفاعية على جميع المستويات من خلال استقراء الأحداث ومواكبة الأوضاع السائدة إقليميا ودوليا.

وشدد الجيش الوطني الشعبي في افتتاحية مجلته في عددها لشهر ماي، على الالتزام بقيم ووعي الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، كدلالة على المكانة المرموقة التي يحظى بها الجانب المعرفي والعلمي ووعيه في حماية أرض الشهداء لديه، مؤكدا على أن الجيش ملتزم بالوعي الرفيع الذي اتسم به العلامة، ويعمل على الالتزام بها في حماية أراضيه وشعبه.

وأكد الجيش عدم نسيانه معاناة الجزائريين إبان حقبة الاستعمارية المريرة، والتي عاش خلالها أبشع أنواع الهمجية والتعذيب، مشيرا إلى أن الجيش يبقى الدرع الواقي والحصن المتين لسيادة الدولة واستقلالها.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا