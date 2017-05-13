بن صالح يشارك في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في روما

شارك رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت بالعاصمة الايطالية روما، في أشغال الدورة العلنية الـ13 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي خصصت لدراسة موضوع "التنمية المستدامة وفرص العمل في المتوسط" وتوجت باعتماد عدة توصيات.

وأوضح بيان لمجلس الأمة أن الأشغال التي جرت بمقر غرفة النواب الايطالية توجت باعتماد توصيات اللجان الخمس، وهي الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ترقية نوعية الحياة وتبادلات المجتمع المدني والثقافة، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتربية، حقوق المرأة في الدول الأورو متوسطية، الطاقة والبيئة والموارد المائية.

من جهة أخرى، اعتمدت الجلسة العلنية محضر الدورة الـ12 التي جرت بمدينة طنجة المغربية في شهر ماي من السنة الماضية.

وفي ختام الأشغال، استلمت جمهورية مصر الرئاسة الدورية للاتحاد من ايطاليا.