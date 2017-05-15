تجميد توسيع السيوار الإلكتروني على كل المحاكم وهذا هو السبب

وأوضح ذات المصدر في تصريح لـ"النهار أونلاين" أنه العمل بالسوار الإلكتروني الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، اصطدم ببعض العراقيل من الناحية القانونية على مستوى بعض المحاكم التي كانت معنية بتوسع هذه التقنية الجديدة التي تعوض الرقابة القضائية والحبس الاحتياطي.

وأضاف ذات المسؤول أنه ستشرع الوزارة ممثلة في مديرية العصرنة بتعميم العمل بالسوار الإلكتروني مباشرة بعد الانتهاء من تعديل القوانين المسيرة لهذه التقنية الجديدة التي تدخل في إطار عصرنة العدالة، وذلك لسد جميع الثغرات التي عرقلة العمل به في جميع محاكم الوطن.