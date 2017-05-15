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تجميد توسيع السيوار الإلكتروني على كل المحاكم وهذا هو السبب

نشر يوم 2017/05/15 16 0 حمزة عساس تجميد توسيع السيوار الإلكتروني على كل المحاكم وهذا هو السبب
كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل، أنه تم تجميد توسيع العمل بالسوار الإلكتروني مؤقتا إلى جميع محاكم الوطن، وذلك غلى غاية تعديل القوانين المسيرة له، حيث يبقى العمل به على مستوى المحاكم النموذجية بولاية تيبازة حاليا، دون الإفصاح عن هذه مضمون هذه العراقيل.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لـ"النهار أونلاين" أنه العمل بالسوار الإلكتروني الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، اصطدم ببعض العراقيل من الناحية القانونية على مستوى بعض المحاكم التي كانت معنية بتوسع هذه التقنية الجديدة التي تعوض الرقابة القضائية والحبس الاحتياطي.

وأضاف ذات المسؤول أنه ستشرع الوزارة ممثلة في مديرية العصرنة بتعميم العمل بالسوار الإلكتروني مباشرة بعد الانتهاء من تعديل القوانين المسيرة لهذه التقنية الجديدة التي تدخل في إطار عصرنة العدالة، وذلك لسد جميع الثغرات التي عرقلة العمل به في جميع محاكم الوطن.

 

 

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