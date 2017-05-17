لعمامرة يتحادث مع نظيره الأمريكي بواشنطن

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي، ركس تيلرسون.

وتمحورت المحادثات التي انطلقت بمقر كتابة الدولة الأمريكية حول تعزيز العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وعلاوة على العلاقات الثنائية سيتطرق رئيسا الدبلوماسية الجزائرية والأمريكية إلى الوضع في منطقة الساحل لاسيما الجهود المبذولة لاستتباب السلم في مالي وليبيا.

كما سيتناول اللقاء مسائل دولية أخرى مدرجة في أجندة الأمم المتحدة وعلى رأسها مسألة الصحراء الغربية ومسار السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية.