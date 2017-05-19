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وزارة التجارة توجه تحذيرا لمسؤوليها في الولايات وهذا هو السبب

نشر يوم 2017/05/19 1569 0 حمزة عساس وزارة التجارة توجه تحذيرا لمسؤوليها في الولايات وهذا هو السبب
دعت وزارة التجارة مسؤوليها المحليين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، في حال وقوع اضطرابات داخل القطاع، بسبب إضراب عمال وموظفي مستخدمي القطاع المزمع شنه بداية رمضان المقبل، مؤكدة أن بعض المسؤولين المحليين تهاونوا في تأدية مهامهم في التكفل بمطالب مستخدمي القطاع التي تم التكفل بها السنة الفارطة.

وقالت الوزارة في تعليمة إستعجالية وجهتها وزارة التجارة إلى مدراءها الجهويين والولائيين والمدراء المنتدبين، وتحوز "النهار أونلاين" نسخة منها، إنه وبعد المجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية طيلة سنة من العمل والنتائج المحققة مع مختلف الفاعلين، فإن عزم عمال وموظفي القطاع شن إضراب وطني الأسبوع المقبل، هو دليل على تهاون بعض المسؤولين المحليين وتأدية مهامهم.

ودعت الوزارة في تعليمتها مسؤوليها المحليين إلى تحمل مسؤولية تهاونهم، خاصة وأنهم ملزمون بالعمل على الحفاظ على علاقة عمل متوازنة بين الإدارة والموظفين طبقا للتعليمات المتكررة في هذا الشأن.

 

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