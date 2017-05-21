قرين"أنا لست عرّافا.. والتغيير الحكومي من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده"

في رده على سؤال حول الإعتمادات التي ستمنحها الوزارة للقنوات الخاصة بعد التشريعيات وإمكانية تأجيل ذلك إلى ما بعد التغيير الحكومي، قال قرين إن برنامج منح الاعتمادات هو برنامج وزارة الاتصال وسيتم تطبيقه مباشرة بعد الانتهاء منه.

وفي سياق حديثه عن التغيير الحكومي ردا على سؤال طرح عليه، أكد الوزير قرين أنه تلقى اتصالات من قبل زملاء له في الحكومة أرادوا معرفة مصيرهم خلال التغيير المقبل، مشيرا الى أن مصيره ومصير باقي أعضاء الحكومة بيد رئيس الجمهورية بصفته المسؤول المباشر على التغيير، موضحا في هذا الإطار "لست عرافا لأعرف من سيبقي ومن سيغادر الحكومة"، في إشارة منه الى أن مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.

كما قال قرين أن الوزارة تحضر لاجتماع بين الوزارة ومدراء القنوات الخاصة، خلال هذا الأسبوع من أجل تحديد القواعد المهنية والأخلاقية التي يجب احترامها خلال البرامج الرمضانية خاصة في برامج "الكاميرا المخفية".