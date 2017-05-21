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مقري يزور سلال ويبلغه بالقرار الصادم

نشر يوم 2017/05/21 1335 0 مهدي فيراس مقري يزور سلال ويبلغه بالقرار الصادم

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه قام اليوم الأحد بزيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لتبليغه رسميا بموقف الحركة عدم المشاركة في الحكومة.

وقال مقري عبر منشور له على حسابه بالفيسبوك أنه زار اليوم الوزير الأول، أين كان مرفوقا برئيس مجلس الشورى الوطني أبو بكر قدودة، لتبليغه بالقرار النهائي لحركة حمس والمتخذ من طرف مجلس الشورى الوطني بعدم دخول الحكومة.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم، أن هذه الزيارة لمكتب سلال بمقر الوزارة الأولى يعد من باب اللباقة والأدب ولإدخال ثقافة سياسية ديموقراطية جديدة بين الحكومة والمعارضة على غرار ما يحدث في بلدان لها تجارب ديموقراطية عريقة.

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