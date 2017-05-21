ترامب يلتقي بن صالح ويبلغه بنقل رسالة لبوتفليقة

أجرى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة مشاركتهما في أشغال القمة الإسلامية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بن صالح تبليغ تحياته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واستعداده لرفع مستوى التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. كما قام بن صالح بدوره بتبليغ تحيات الرئيس بوتفليقة للرئيس الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، أجرى بن صالح محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اغتنم الفرصة وأبلغه تشكراته للرئيس بوتفليقة على قبول الدعوة لحضور القمة العربية الاسلامية الامريكية التي احتضنتها الرياض، كما عبر عن أمله في الرقي بالعلاقات الثنائية الى مستوى طموحات الشعبين والبلدين.