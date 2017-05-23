هؤلاء منافسو السعيد بوحجة على رئاسة البرلمان

وأعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ترشيح نائبه عن ولاية بجاية واعلي نورة للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة، في حين أعلن النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف عن ترشحه للانتخابات الخاصة برئاسة البرلمان، حيث قال بن خلاف ان الهدف من ترشحه ليس من أجل الفوز وإنما لكسر تقليد التزكية في انتخاب رئيس المجلس.

وأكد بن خلاف قناعة تشكيلته السياسية بعدم قدرتها على المنافسة، قائلا: "لا مجال للمنافسة وأن أمر رئاسة المجلس محسوم مع ترشح السعيد بوحجة الذي اقترحه حزب جبهة التحرير المتحصل على 161 مقعدا وتدعمه احزاب اخرى كالتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر.

من جهته أعلن تحالف حركة مجتمع ترشيح النائب عن ولاية المسيلة إسماعيل ميون للانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث قال مرشح حمس "لقد قرّر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع ترشيحي للانتخابات الخاصة بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني"، حيث يندرج هذا الترشيح في اطار تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي العمول به في البرلمانات الديمقراطية.