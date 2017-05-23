بالفيديو.. نواب البرلمان ينتخبون الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات 4 ماي الفارط، عشية اليوم الثلاثاء خلال أشغال الجلسة الأولى للعهدة التشريعية الثامنة، في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

وتجرى عملية التصويت في اقتراع سري عن طريق الصندوق ويتنافس على هذا المنصب للعهدة التشريعية 2017 /2022 أربعة نواب وهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية سكيكدة سعيد بوحجة، ويدعمه في ذلك نواب أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر والتحالف الوطني الجمهوري والحركة الشعبية الجزائرية بالإضافة الى النواب الأحرار وجبهة المستقبل والاتحاد الوطني من أجل التنمية وحزب الحرية والعدالة وكذا نواب حركة الوفاق الوطني .

كما ترشح أيضا كل من النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم بولاية المسيلة إسماعيل ميمون، والنائب عن ولاية قسنطينة بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة لخضر بن خلاف، بالإضافة الى مرشحة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائبة عن ولاية بجاية نورة واعلي .

وتم تأسيس ملاحظا عن كل مترشح من المترشحين الأربعة.