نهاية التصويت والشروع في فرز الأصوات بالمجلس الشعبي الوطني

شرع منذ لحظات في فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني خلال أشغال الجلسة الأولى للعهدة التشريعية الثامنة.

وجرت عملية التصويت في وقت سابق في اقتراع سري حيث صوت 12 نائبا بالوكالة من مجموع نواب المجلس الشعبي الوطني المقدر عددهم بـ462 عضوا.

وترشح لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية 2017 /2022 أربعة نواب وهم النائب عن ولاية حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية سكيكدة سعيد بوحجة والذي يحظى بدعم أحزاب الأغلبية

كما ترشح أيضا كل من النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم بولاية المسيلة إسماعيل ميمون، والنائب عن ولاية قسنطينة بالاتحاد من أجل النهضة ولعدالة لخضر بن خلاف، بالإضافة الى مرشحة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية النائب عن ولاية بجاية نورة واعلي .