انتخاب السعيد بوحجة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

أنتخب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة السعيد بوحجة بالاغلبية رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة.

وتم انتخاب بوحجة خلال الفترة المسائية من الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي بـ356 صوتا.

ويعد السعيد بوحجة مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حاز على 161 مقعدا في تشريعيات الرابع ماي الماضي، حيث تلقى دعما من قبل العديد من التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسها الأرندي، الذي تحصي 100 نائب، فضلا عن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" الذي تحصل على 20 مقعدا والحركة الشعبي الجزائرية التي نالت 13 مقعدا.

وفي كلمته الافتتاحية شكر مرشح الأفلان كل نواب البرلمان على الثقة التي وضعت فيه، وقال بوحجة: "أعتز بثقتكم بعد انتخابي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني"، وأضاف: "يحق للشعب محاسبتنا ومراقبة مدى التزامنا بما وعدنا بتحقيقه خلال الحملة الانتخابية".

كما ترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني أيضا اسماعيل ميمون عن تحالف حركة مجتمع السلم الذي تحصل على 47 صوتا، ولخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء الذي تحصل 17 صوتا، والنائب نورة واعلي عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتي تحصلت على 10 أصوات.