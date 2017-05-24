هذا هو الوزير الأول عبد المجيد تبون

وقد تقلد تبون العديد من الوظائف السياسية والبرلمانية والوزارية وهي كالتالي:
1975- 1992 إطار على مستوى الجماعات المحلية
أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت وتيزي وزو.
1991-1992 وزير منتدب بالجماعات المحلية
1999 وزيرا للسكن والعمران
2000: وزير الإتصال
2001-2002: وزير السكن والعمران
2012: وزير السكن والعمران
2013: وزير السكن والعمران
2014: وزير السكن والعمران والمدينة
2017: وزير السكن والعمران والمدينة.
24 ماي 2017: وزيرا أول
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