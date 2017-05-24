هذا هو الوزير الأول عبد المجيد تبون

وقد تقلد تبون العديد من الوظائف السياسية والبرلمانية والوزارية وهي كالتالي:

1975- 1992 إطار على مستوى الجماعات المحلية

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت وتيزي وزو.

1991-1992 وزير منتدب بالجماعات المحلية

1999 وزيرا للسكن والعمران

2000: وزير الإتصال

2001-2002: وزير السكن والعمران

2012: وزير السكن والعمران

2013: وزير السكن والعمران

2014: وزير السكن والعمران والمدينة

2017: وزير السكن والعمران والمدينة.

24 ماي 2017: وزيرا أول

ربط ذات صلة:

الرئيس بوتفليقة يعين عبد المجيد تبون وزيرا أول