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هذا هو الوزير الأول عبد المجيد تبون

نشر يوم 2017/05/24 1 0 أمينة لعلالي هذا هو الوزير الأول عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 بالمشرية ولاية النعامة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص ــ اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

وقد تقلد تبون العديد من الوظائف السياسية والبرلمانية والوزارية وهي كالتالي: 

1975- 1992 إطار على مستوى الجماعات المحلية 

أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت وتيزي وزو.

1991-1992 وزير منتدب بالجماعات المحلية

1999 وزيرا للسكن والعمران 

2000: وزير الإتصال 

2001-2002: وزير السكن والعمران 

2012: وزير السكن والعمران 

2013: وزير السكن والعمران

2014: وزير السكن والعمران والمدينة 

2017: وزير السكن والعمران والمدينة.

24 ماي 2017: وزيرا أول 

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slimane - شعبة الحم 2017-05-24T14:53:12+00:00
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غد ي ينسونا حنا صحاب عدل2 مين روح أبونا عبد المجيد تبون
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