بوطرفة.. تمديد خفض إنتاج أوبك لتسعة أشهر يقلص التخمة

وحسبما أفادت به مصادر من وكالة رويترز، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول تلتقي في فيينا يوم غد الخميس لبحث تمديد الإتفاق الذي أبرم في ديسمبر، واتفقت فيه أوبك مع 11 دولة غير أعضاء على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من سنة 2017، وتركزت المناقشات حتى الآن على تمديد التخفيضات ستة أشهر إلى غاية نهايةو سنة 2017، أة تسعة اشهر إلى شهر مارس سنة 2018، أو ستة اشهر مع خيار لتمديد إضافي لثلاثة أشهر.

وقال وزير الطاقة لوكالة رويترز أنه لا يوجد دولة قالت نعارض التمديد لتسعة أشهر، ولا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر وهو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام، مفيدا بأنه إذا أضفت مابين مليون و1.5 مليون برميل يوميا فغن ذلك سيؤثر على السوق والأسعار ولا بد من ان يظل الإتفاق ساريا حتى نهاية شهر مارس من سنة 2018.

وأضاف بوطرفة أنه من المتوقع تراجع المخزونات إلى متوسط خمس سنوات بنهاية 2017، وقبل نهاية السنة قد تتجاوز الأسعار 55 دولار للبرميل، أما بالنسبة للجزائر فكلما زاد السعر كان أفضل لكن الميزانية مرتكزة على 50 دولار للبرميل في 2017، وعلى 55 دولار سنة 2018.