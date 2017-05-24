مقري يطالب سلال بتقديم حصيلته ويعلق على تعيين تبون وزيرا أول

وقال مقري في تصريح صحفي نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، في سياق تعليقه على قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال، أن الحصائل الحكومية السابقة من حيث البرنامج والقرارات والأداء كانت في مجملها سلبية على حاضر الجزائر ومستقبلها بالنظر لعجزها على استغلال الفرص التمويلية الضخمة والظروف السياسية والمجتمعية الرائعة التي أتيحت للسلطات القائمة.

كما دعا مقري حكومة سلال لإطلاع الرأي العام على الحصائل السابقة بمصداقية ومسؤولية وشفافية، مضيفا أنه ينبغي تغيير طريقة الحكم وثقافة المسؤول.

وأكد مقري أن حركة حمس ستؤدي تجاه الحكومة الجديدة دورها الدستوري والقانوني كمعارضة سياسية مسؤولة تعتمد على النقد البناء ومحاربة الفساد وإسداء النصيحة وتقديم الأفكار والبدائل والتعاون مع الجميع، موجها في نفس الوقت نداء للحكومة الجديدة بقيادة تبون إلى اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة والأزمات المتوقعة.

وختم رئيس حركة مجتمع السلم تصريحه الصحفي بتهنئة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.