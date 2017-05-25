هذا هو وزير الصناعة والمناجم الجديد

ولعب محجوب بدة في عدة أندية على غرار قصر البخاري، أولمبي العناصر حيث أشرف عليه المدرب عبد الرحمن مهداوي في القسم الجهوي ثم في القسم الثاني، قبل أن يحمل ألوان الحراش عام 1993- 1994مع حنيشاد ولونيسي حيث تعامل مع المدرب رمضاني والرئيس العايب، ليعود بعدها إلى العناصر، كما كانت لديه تجربة قصيرة في البليدة والنصرية قبل أن يعتزل الكرة لفائدة الدراسة، حيث تحصّل عام 2001 على شهادة الماجيستر. ودكتوراه دولة في الإقتصاد وهوخبير اقتصادي.

ثمّ دخل المعترك السياسي حديثا في سن 27، حيث كان أصغر نائب في البرلمان (2002-2007)، وهومناضل في جبهة التحرير وانتخب سنة 2008 في اللجنة المركزية، واختير على رأس قائمة "الأفلان" لولاية المدية باعتباره خبير في الإقتصاد وحتى في مجال الإعلام، حيث أشرف على مجلة "الأبحاث الاقتصادية" التي صدر منها 37 عددا ناهيك عن تجربته الرياضية في كرة القدم.