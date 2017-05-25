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مصطفى قيتوني.. وزير الطاقة الجديد

نشر يوم 2017/05/25 3446 0 مريم.ع مصطفى قيتوني.. وزير الطاقة الجديد
عَين اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مصطفى قيتوني وزيرا للطاقة خلفا لنور الدين بوطرفة.

وكان مصطفى قيتوني قد تم تعيينه  كرئيس مدير عام لشركة سونلغاز في 26 جوان 2016 . وإلتحق قيطوني بسونلغاز سنة 1970 ، وهو مهندس دولة، حيث  شغل عدة مناصب خصوصا المتعلقة بمهن توزيع الكهرباء والغاز.

كما تولى منصب مدير جهوي للتوزيع للكهرباء والغاز في سعيدة معسكر وهران وبشار قبل أن يسير شبكات التوزيع بالعاصمة بين سنتي 2000 و 2006. وشغل منصب رئيس مدير عام لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصمة وبين 2006 و 2008.

و عين قيطوني بعدها كإطار مسير بمجمع سونلغاز الخاص بمهنة التوزيع حيث نسق أعمال أربع شركات توزيع شركة توزيع العاصمة الوسط الشرق و الغرب.

وللتذكير، أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرا حكوميا أنهى من خلاله مهام 14 وزيرا، فيما تم تعيين وزراء جدد منهم 4 ولاة.  

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