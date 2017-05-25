هذا هو وزير السكن والعمران والمدينة الجديد في حكومة تبون

الوالي السابق لولاية عنابة، يوسف شرفة، تقلد عدة مناصب قبل تعيينه وزيرا للسكن والعمران والمدينة، فكان واليا لولاية الأغواط، وأمينا عاما في كل من ولاية سوق أهراس وباتنة، إلى جانب شغله مدير التخطيط وتهيئة الإقليم بكل من ولاية قالمة وسوق أهراس.