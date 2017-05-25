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هذا هو وزير السكن والعمران والمدينة الجديد في حكومة تبون

نشر يوم 2017/05/25 3365 0 وفاء.ب هذا هو وزير السكن والعمران والمدينة الجديد في حكومة تبون
على إثر التعديل الحكومي الذي أجراه اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عُيّن الوالي السابق لولاية عنابة، يوسف شرفة، وزيرا للسكن والعمران والمدينة خلفا لعبد المجيد تبون، الذي عُيّن وزيرا أولا في الحكومة.

الوالي السابق لولاية عنابة، يوسف شرفة، تقلد عدة مناصب قبل تعيينه وزيرا للسكن والعمران والمدينة، فكان واليا لولاية الأغواط، وأمينا عاما في كل من ولاية سوق أهراس وباتنة، إلى جانب شغله مدير التخطيط وتهيئة الإقليم بكل من ولاية قالمة وسوق أهراس.

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