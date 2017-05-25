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هذا هو وزير الصحة الجديد

نشر يوم 2017/05/25 4171 0 حمزة عساس هذا هو وزير الصحة الجديد
مختار حزبلاوي وزيرا للصحة والسكان الجديد، وهو بروفيسور مختص في جراحة الأعصاب والأذن والأنف والحنجرة، شغال منصب مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وقبلها مدير المستشفى الجامعي بتيزي وزو.

 

 

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