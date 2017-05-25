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هذا هو وزير الصحة الجديد
نشر يوم 2017/05/25
4171
0
حمزة عساس
مختار حزبلاوي وزيرا للصحة والسكان الجديد، وهو بروفيسور مختص في جراحة الأعصاب والأذن والأنف والحنجرة، شغال منصب مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وقبلها مدير المستشفى الجامعي بتيزي وزو.
#الجزائر
#وزير الصحة والسكان
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#مختار حزبلاوي
#جراح الأعصاب
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