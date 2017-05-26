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من هو الوزير عبد الرحمان راوية

نشر يوم 2017/05/25 129 0 rida benrachid من هو الوزير عبد الرحمان راوية
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، خلفا لحاجي بابا عمي.

ولد راوية في 7 نوفمبر 1960  بمستغانم، وتخرج من جامعة الجزائر في ميدان القانون كما يحمل شهادة من  المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون  الفرنسية.

و بدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية حيث شغل أول منصب له  بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات و التشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الإتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الإتفاقيات  الجبائية الدولية (1993-2000) و بعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).

وعلى الصعيد الدولي عمل راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 إلى 2005، و تم تعيينه بعدها في منصب مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير المالية من  2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 الى غاية تنصيبه اليوم  الخميس وزيرا للمالية.

راوية متزوج و أب لطفلين

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