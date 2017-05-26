من هو الوزير عبد الرحمان راوية

ولد راوية في 7 نوفمبر 1960 بمستغانم، وتخرج من جامعة الجزائر في ميدان القانون كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون الفرنسية.

و بدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية حيث شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات و التشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الإتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الإتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) و بعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).

وعلى الصعيد الدولي عمل راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 إلى 2005، و تم تعيينه بعدها في منصب مكلف بالدراسات و التلخيص بديوان وزير المالية من 2005 إلى 2006 قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 الى غاية تنصيبه اليوم الخميس وزيرا للمالية.

راوية متزوج و أب لطفلين