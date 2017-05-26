هكذا تم تطهير الحكومة من رجال الأعمال والمحسوبين عليهم

أول قراءة متأنية للتغييرات التي عصفت بوزراء تواجدوا ضمن حكومات سلال المتعاقبة على مدار سنوات، تفيد بأن التغيير كان يراد منه ليس فقط ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي أو التغيير من أجل التغيير لإضفاء ديكور جديد، بل إن التمعن في هويات المغادرين وعلاقاتهم وخلفياتهم السياسية وارتباطاتهم وولاءاتهم، تفيد بأن كل وزير كان على صلة بلوبيات متنفذة، خاصة مالية، قد تم تطهير الحكومة منه.

وكنتيجة لهذا، فإن رحيل سلال غير المتوقع من الحكومة، قد يكون أحد أسبابه هو أن بداية ظهور تنفذ وتحكم لوبيات المال في الجهاز التنفيذي قد كان بعد قدومه على رأس الجهاز التنفيذي، حتى بات الجميع يربط بين اسم سلال والعديد من رجال المال والأعمال في الجزائر، وهو الربط الذي تأكد أكثر فأكثر بعد قيام سلال بتعيين مقرب من رجل أعمال وأحد أعوانه، مديرا لديوانه، ليكون بمثابة العين التي تراقب كل قرارات الحكومة وربما تتدخل في عملها.

وتدفع هذه المعطيات، بالعديد من المراقبين الى توقع المزيد من القرارات والإجراءات التي تهدف في مجملها إلى تقويض سلطة نفوذ رجال المال والأعمال ووضع حد لتدخلاتهم في سياسات الحكومة، وذلك بعدما تحولت المخاوف من سيطرة المال الفاسد على مفاصل الدولة من حديث الصالونات والمقاهي إلى واقع تجسد أكثر فأكثر أمام العيان بعد التشريعيات الأخيرة ونتائجها.