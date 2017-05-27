وزير الموارد المائية حسين نسيب يتسلم مهامه الجديدة

وقال نسيب في تصريح للصحافة عقب تسلم مهامه، إنه "سيعمل جاهدا ليكون في مستوى الثقة التي جددها فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي".

وأضاف الوزير الجديد القديم أن من بين أكبر الرهانات التي سيسعى إلى تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، هو توسيع رقعة استفادة المواطن من المشاريع المحققة في القطاع، مع الحرص على ترقية الأداء في الخدمة العمومية وعصرنتها أكثر.

وفي هذا الصدد، قال نسيب إن قطاع الموارد المائية حقق قفزة كبيرة في غضون السنوات العشر المنصرمة من حيث حجم ونوعية الإنجازات في مجالات بناء السدود والحواجز المائية والتحويلات الكبرى وتحلية مياه البحر، كما أكد أنه سيعمل على تثمين هذه المكاسب ومواصلة العمل في إطار برنامج رئيس الجمهورية خصوصا في المناطق التي ما تزال تشهد صعوبات في مجال التزود بالماء.