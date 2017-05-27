فاطمة الزهراء زرواطي تتسلم مهامها وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

وقد جرت مراسم تسليم المهام بمقر وزارة الموارد المائية حيث استلمت زرواطي مهامها كوزيرة للبيئة والطاقات المتجددة من وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي كلف سابقا بتسيير القطاع بالنيابة خلفا للوزير السابق عبد القادر والي الذي كان مرشحا في الانتخابات التشريعية الماضية.

وقالت زرواطي أن المسؤولية التي كلفت بها "مهمة وثقيلة" مؤكدة أنها ستعمل بدون هوادة لتكون جديرة بالثقة التي وضعها فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

وأوضحت زرواطي في تصريح للصحافة عقب تسلمها مهام الوزارة أن القطاع البيئي الوطني يعيش اليوم تحديات داخلية وخارجية ما يفرض العمل اكثر وتنسيق الجهود بين كل الفاعلين ذوي الصلة بالقطاع .

وأضافت زرواطي أن استحداث دائرة وزارية جديدة مستقلة للبيئة والطاقات المتجددة، ينطوي على الأهمية الكبيرة التي منحت للقطاع البيئي و قطاع الطاقات المتجددة الذي صنف ضمن الأولويات الوطنية في برنامج رئيس الجمهورية للتنمية.