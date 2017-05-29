وزير الصحة الجديد يعقد لقاءات ماراطونية مع 19 نقابة

وأوضح المستشار المكلّف بالحوار مع الشركاء الإجتماعيين، ناصر قريم، أن الوزارة ضبطت رزنامة لمواصلة المشاورات مع 19 نقابة تابعة للقطاع، "سيتم التطرق خلالها إلى ما تم تطبيقه من مطالب وأخرى لا تزال عالقة مع وضع ورقة طريق لإعداد مؤشر لتقييم النتائج المحققة وذلك بدءا من 25 ماي الجاري وإلى غاية 4 جويلية المقبل".

وأوضح في ذات السياق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن كل الشركاء الإجتماعيين معنيين بهذه اللقاءات "بدون إقصاء أو تمييز"، قصد ترقية التشاور بالقطاع وحل كل المطالب التي لازالت عالقة.

ولدى تطرقه إلى عدم مشاركة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي يترأسها الياس مرابط في هذه المشاورات منذ مدة طويلة، قال قريم أن الوزارة "لم تقص في يوم من الأيام نقابة أو نفضل واحدة على حساب أخرى"، مشيرا في ذات الوقت إلى توجيه الوزارة دعوة مشاركة لممثلي كل الأسلاك.