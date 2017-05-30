3ألاف و300 مكتتب "عدل 1" يستلمون مفاتيح سكناتهم

2 واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، خلال إشرافه على حفل لتسليم المفاتيح، أن توزيع هذه الحصة الجديدة من السكنات يعد "إشارة قوية على تواصل البرنامج عبر كل ولايات الوطن وفقا لما هو مسطر له من أجل طي ملف عدل1 والشروع مباشرة بإسكان مكتتبي عدل ".

وأكد شرفة في أول خرجة ميدانية بعد تنصيبه، عزمه على "مواصلة المهمة التي بدأها الوزير الأول بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، الرامي إلى امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهش".

وفي نفس السياق، أضاف بأن برنامج السكن في الجزائر والذي يحظى بالأولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي.