وزير النقل والأشغال العمومية يدشن عمله بزيارة فجائية لبعض المشاريع بالعاصمة

وحسب ما جاء في بيان للوزارة قام زعلان بتفقد مشروع توسيع المطار الدولي هواري بومدين الذي سيسمح لدى استلامه في 2018 بنقل حوالي 10 ملايين مسافر سنويا، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 20 هكتارا حاليا 70 من المائة

ومن جهة أخرى قام الوزير الذي تم تنصيبه على رأس قطاع الأشغال العمومية والنقل الجمعة الماضي بتفقد مشروع إنجاز الطريق "المنفذ" الرابط بين واد أوشايح ببراقي من خلال جسر كبير، والذي من المنتظر أن يسهل استلام هذا المشروع الوصول إلى المطار وكذا الخروج مباشرة من وسط العاصمة باتجاه بئر توتة والطريق الوطني رقم 1 والطريق الدائري 2.

ومن جهة أخرى قام زعلان بتفقد مشروع تهيئة خليج الجزائر "الصابلات" الذي سيتدعم بموقف للسيارات موجه لقاصدي المنتزه، و الذي سيتسع إلى 1.200 مركبة.