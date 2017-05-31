الإنقاذ لـ 10بالمئة من الراسبين في BEM

وسيجتاز قرابةالـ 560ألف تلميذ إمتحان التعليم المتوسط بدءا من الأحد القادم، حسب ممثل وزارة التربية الوطنية الذي أوضح بأن هذا الإمتحان يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الإمكانيات المادية والبشرية، التي تخصّص له لضمان مصداقيته وسيره في ظروف جيدة.

وأوضح مستشار وزيرة التربية الوطنية الذي نزل صباح اليوم على حصة "ضيف الصباح" للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية، أنه وخلال الـ5 سنوات الأخيرة تبين أن نسبة الناجحين بالإنقاذ في هذا الإمتحان تقدرب 10بالمئة ، وهم الناجحون الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على معدل 10من20 في الإمتحان الرسمي ليتم احتساب المعدل السنوي العام مع معدل إمتحان شهادة التعليم المتوسط، مشيرا إلى أن النسبة ستكون نفسها هذه السنة.

ولدى تطرقه إلى نشر مواضيع شهادة التعليم الإبتدائي بعد انطلاق الإمتحانات في الأقسام اعتبر المتدخل أن هذا السلوك وإن لم يكن تسريبا للمواضيع، إلا أنه يستهدف التماسك الإجتماعي مؤكدا إيداع شكوى قضائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم.

أشار ضيف الثالثة في هذا الخصوص إلى تسخير أكثر من 500ألف مؤطر للإمتحانات الرسمية الثلاثة وتنصيب كاميرات في مراكز حفظ المواضيع ومنع استخدام الهواتف النقالة كما دعا الأولياء إلى الإنخراط في إنجاج هذا الموعد التربوي بتحسيس وتوعية أبناءهم.