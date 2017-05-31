ولد قدور.. سوناطراك لا تعيش أزمة مالية وهي تتحول لتنويع مواردها

وفضلا عن خططها لرفع الانتاج وخفض التكاليف تعتزم سوناطراك مواصلة استثماراتها في مجال الاستكشاف قصد إيجاد حقول جديدة وكذا استثماراتها في أنشطة المصب كالتكرير والبتروكيماء وتحويل المحروقات.

وحسبما صرح به ولد قدور للصحافة في رده على سؤال حول استراتيجية المجمع لمواجهة الأسعار المتدنية لبرميل النفط على هامش لقاء مع إطارات وموظفي الادارة الجهوية لنقل المحروقات بالأنابيب والواقعة بين حوض الحمرة بحاسي مسعود بعدما قام بزيارة تفقد لمنشآت هذا الموقع.

وأضاف الرئيس المدير العام أم سوناطراك في حالة تحول وأنها تملك الأدوات اللازمة لسياستها، مشيرا إلى ان المجمع الوطني لا يعيش أزمة مع ان تدهور سعر النفط أدى إلى تراجع الاستثمارات هذا المجال من قبل كبريات الشركات العالمية.

واوضح أنه زيادة على خط الأنابيب روض النص-حاسي رمل الذي دشن الاربعاء الماضي بروض النص بولاية إليزي توجد عدة مشاريع أخرى طور الإنجاز سيتم تدشينها قريبا جدا.

وعلى غرار ما حصل مع هذا الخط المنجز من طرف تجمع شركات جزائرية اكد ولد قدور ان المؤسسات الجزائرية تحظى بالأولوية بالنسبة لصفقات المجمع، مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة تطوير سياسة للإدماج الوطني لاسيما في مجال المحروقات.

وتم إنجاز خط الانابيب "جي أر 6" روض النص-حاسي رمل الممتد على طول 536 كم بقيمة 64 مليار دينار من طرف تجمع شركات وطنية خلال فترة 24 شهر، وتم التجهيز بالأنابيب من طرف الشركة الوطنية "ألفابايب" كما تم إنجاز أشغال القنوات من طرف مجمع "كوسيدار" في الحين الذي قامت به المؤسسة الوطنيةللمراقبة التقنية بمتابعة ومراقبة الأشغال.

ويتم توجيه جزء من الغاز المنقول من طرف هذه المنشأة للاستهلاك المحلي بينما يوجه ما تبقى إلى نشاطات الاستكشاف.

وفي رده على سؤال حول المغادرة المكثفة للتقاعد من طرف عمال سوناطراك كشف ولد قدور عن إعداد قاعدة بيانات تسمح بإحصاء كفاءات المجمع قصد استدعائهم لاستفادة من خبرتهم في تأطير الشباب.