الجزائر تدين بشدّة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت لندن

و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنّ "بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم ارهابي ندينه ببالغ الشدة".

و أردف يقول "نبقى على يقين بأن مرتكبي هته الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب و العنف لن ينجحوا أبدا في اثباط عزيمة الشعوب و المجتمعات على مواصلة مكافحة الارهاب من أجل اجتثاثه و القضاء على الايديولوجية التي تدعمه".

و أضاف أنه "في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا و مع عائلات و حكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان".

و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي سعينا المشترك من أجل القضاء على الارهاب على كافة الجبهات سوية و بشكل منسق".