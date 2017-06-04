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الجزائر تدين بشدّة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت لندن

نشر يوم 2017/06/04 680 0 ضيف الله إيمان الجزائر تدين بشدّة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت لندن
أدانت الجزائر "ببالغ الشدة" الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس السبت العاصمة البريطانية معربة عن "تضامنها" مع بريطانيا حكومة و شعبا و مع عائلات الضحايا البريطانيين و من باقي الجنسيات.

و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية  عبد العزيز بن علي  الشريف اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،  أنّ "بريطانيا استهدفت مرة أخرى بوحشية من خلال هجوم ارهابي ندينه ببالغ الشدة". 

و أردف يقول "نبقى على يقين بأن مرتكبي هته الجرائم الذين يبلغون يوما عن يوم  بأعمالهم الدنيئة درجة جديدة من الرعب و العنف لن ينجحوا أبدا في اثباط عزيمة  الشعوب و المجتمعات على مواصلة مكافحة الارهاب من أجل اجتثاثه و القضاء على  الايديولوجية التي تدعمه".

و أضاف أنه "في هذه الأوقات العصيبة نعرب عن تضامننا مع بريطانيا حكومة وشعبا و مع عائلات و حكومات ضحايا هذا الاعتداء الجبان". 

و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول "نجدد استعدادنا لمواصلة بمعية أفراد المجتمع الدولي  سعينا المشترك من أجل القضاء على الارهاب على  كافة الجبهات سوية و بشكل منسق".

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