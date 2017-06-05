هذا هو آخر أجل للتسجيل في مسابقات الترقية لموظفي التربية

و كانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت باب التسجيلات لمسابقة الترقية التي تخص 21 رتبة إدارية مستحدثة في القطاع، يوم 30 ماي الماضي فيما سيجرى الإمتحان يوم 9 جويلية، أين تم فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالتوظيف بقطاع التربية، لتمكين الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة من تسجيل أنفسهم فيها.

كما وضعت الشروط القانونية والتنظيمية الخاصة بالمسابقة بالنسبة لكل رتبة من الرتب الـ 21 التي تشملها مسابقة الترقية، وذلك عبر بوابة التوظيف، حيث يمكن للموظف أنن يطلع على هذه الشروط وكيفية التسجيل وطريقة المشاركة والملف المطلوب إيداعه لدى مديريات التربية، وذلك عبر البوابة الرقمية التي إستحدثتها وزارة التربية وخصصتها لكافة مسابقات التوظيف الخارجية ومسابقات الترقية الداخلية للقطاع.

وتخص مسابقة الترقية 21 رتبة إدارية في قطاع التربية تشمل معلم المدرسة الإبتدائية، مدير ثانوية، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التغذية المدرسية، مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، معاون تقني للمخابر، ملحق رئيسي بالمخبر، مقتصد، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مقتصد رئيسي، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتربية مستشار التربية، مساعد رئيسي للتربية، مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، والذين سيستفيدون من ترقية في الدرجات وزيادات في الأجور.

فيما سيتم وضع ملفاتالمرشحين للمسابقة لدى مصلحة الموظفين من طرف مدير المؤسسة وتسلم باليد مرفوقة بجدول إرسال، في حين يتكون الملف من طلب تأكيد المشاركة يسحب من الموقع الالكتروني، بالاضافة إلى وصل حقوق التسجيل.