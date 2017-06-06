وزارة الطاقة تنفي وجود حساب للوزير قيتوني على موقع تويتر

ونفت اليوم الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على "الفايس بوك" وحسابها على "التويتر"، التصريحات المنسوبة لوزير الطاقة مصطفى فيتوني بشأن الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها قطر مع بعض الدول الخليجية والعربية والمنشورة على الحساب الوهمي مساء أمس الإثنين.

وأشارت الوزارة، أنها تحتفظ بكافة حقوقها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالحها وصورتها.

وأكد بيان لوزارة الطاقة، أن وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أكد أن وزارة الخارجية هي المخول الوحيد للحديث عن السياسة الخارجية للجزائر.

من جهته أدان وزير الطاقة مصطفى قيتوني، بشدة انتحال هويته عن طريق فتح حساب وهمي باسمه وبدون علمه، بغية المساس بصورته بأقوال كاذبة، انتهاكية وافترائية.