موجة حر تصل إلى 40 درجة في ولايات الوسط والشرق بداية من الغد

وقال أمس محمد عقاقنة رئيس مصلحة التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في حديث لـ"النهار أونلاين"، أن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مشمسة وصافية على كافة الولايات الشمالية، بينما على الجنوب فالأجواء من مغشاة إلى صافية ومع أمطار رعدية على ولاية إيليزي غدا.، مع درجات حرارة تتراوح من 26 إلى 32 درجة على الولايات الساحلية، ومن 28 إلى 36 درجة على الولايات الداخلية، ومن 34 إلى 45 درجة مئوية بالجنوب.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة، فستعرف الولايات الشمالية للوطن ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، خاصة على الولايات الداخلية الغربية بسبب تسرب كتلة هوائية من الجنوب نحو الشمال، لتنتقل إلى الولايات الوسطى والشرقية بداية من يوم الخميس، أين سترتفع درجات الحرارة لتتعدى 40 درجة مئوية على هذه المناطق وتصل إلى 35 درجة مئوية بالولايات الساحلية.