وزارة المالية تلغي شهادات الإعتماد الخاصة بالمحاسبين ومحافظي الحسابات

وحسب بيان لوزارة المالية يحوز موقع "النهار أون لاين" على نسخة منه، فإن كل مهنيي المحاسبة مطالبين باستخراج مقررات اعتماد صادرة عن وزير المالية، وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010.

وأضاف البيان أن الشهادات المعنية بهذا القرار الجديد هي الشهادات الصادرة عن المجلس الأعلى لتقنيات المحاسبة والمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، المنحلين.

وقالت الوزارة في ذات البيان، أن كل استعمال لشهدات الإعتماد القديمة يعد ممارسة غير شرعية للمهنة.