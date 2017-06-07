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تسويق سيارة "غولف7" الجزائرية بـ 299 مليون سنتيم

نشر يوم 2017/06/07 735 0 حمزة عساس تسويق سيارة "غولف7" الجزائرية بـ 299 مليون سنتيم
فتح مجمع سوفاك، باب استقبال الطلبات الأولية لاقتناء سيارة فولكسفاغن الجيل السابع، وهي أول سيارة من العلامة الألمانية مركبة بالجزائر في مصنع الشركة بغليزان.

وحسب ما أعلن عنه مجمع سوفاك، فإنه سيتم فتح باب تقديم طلبات لاقتناء سيارة فولكسفاغن غولف الجيل السابع، والمركبة في مصنع في غليزان، يوم الأحد المقبل على مستوى شبكة الشركة عبر جميع الولايات، حيث تقرر أن يكون إطلاق هذا الطراز من السيارة بسعر 299 مليون سنتيم لنسخة "غولف 7 ستار"، و380 مليون سنتيم لنسخة "غولف7 Confortline".

وأوضح بيان سوفاك أن سيارة غولف 7 الجزائرية ستسوق في البداية في نسختين الأكثر مبيعا من طرف العلامة الألمانية الأولى "غولف 7 ستار" بمحرك 110 حصانا، ونسخة "غولف7 Confortline"، حيث تقرر أن يكون سعر النسخة الأولى بـ 2999000 دينار أما  النسخة الثانية بــ380 مليون سنتيم.

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