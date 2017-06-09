أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع إمتحانات البكالوريا هذا الأحد

وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، فيبلغ العدد الإجمالي للمترشحين 761 ألف و701 مترشح، حيث تقلص عدد المترشحين بفارق 56 ألف و817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية التي سجل بها أكثر من 818 ألف مترشحا، ومن بين المترشحين تم تسجيل أكثر من 491 ألف متمدرس و 270 ألف أحرار.

وتمثل الإناث نسبة 54.71 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الإمتحان، الذي يفتح أبواب التلاميذ أمام الجامعة والذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 جويلية المقبل.

وستعطي وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إشارة إنطلاق هذا الإمتحان الذي يدوم خمسة أيام من ولايتي قالمة وسوق أهراس.