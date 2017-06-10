وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة إلى الجزائر الإثنين المقبل

وتأتي زيارة الوزير الفرنسي إلى الجزائر، قبل بضعة أسابيع من الزيارة المبرمجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان لودريان قد برمج سلسلة من الزيارات، قادته إلى مصر يوم الخميس الماضي، حيث تطرق إلى الملف الليبي الذي وصفه "بالرهان الهام". وقبل القاهرة، كان قد توجه يوم الأحد الماضي إلى تونس، في حين سيتوجه يوم الخميس إلى السنغال ويوم الجمعة إلى موريتانيا.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، قد أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي أكّدا في اتّصال هاتفي عزمهما على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا، وشدّدا عزمهما المشترك على تضافر الجهود قصد إجتثاث الإرهاب من منطقة الساحل. كما تبادل الرئيسين بوتفليقة وماكرون، وجهات النظر حول الوضع في ليبيا ومالي.