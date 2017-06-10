وزير الأشغال العمومية والنقل: "تسليم المطار الدولي في أكتوبر 2018"

وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ لبعض المشاريع القطاعية بالعاصمة، أنه قد تمت برمجة 7 مشاريع للطرقات من أجل فك الخناق على العاصمة منها الطريق الرابط بين واد أوشايح والطريق الجنوبي والذي سيسلم خلال السداسي الأول من سنة 2018، بالإضافة إلى الطريق الإجتنابي للكاليتوس والرابط للطريق السريع شرق غرب مرورا بالمطار الدولي والذي سيسلم نهاية السنة المقبلة.

وأضاف زعلان، أن نسبة تقدم الأشغال بالمطار الدولي قد فاقت 70 بالمائة، وسيتم استلامه خلال شهر أكتوبر سنة 2018، مفيدا بأن المطار سيكون موصولا بكافة وسائل النقل من ترامواي وميترو.