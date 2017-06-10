سوناطراك تعزّز علاقتها مع شركة "ايني" الإيطالية باتفاقيات جديدة

وأكّد نفس البيان، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات، يندرج في إطار التعاون المتواصل الذي يميز العلاقات الوطيدة بين سوناطراك و"إيني"، اللذان يؤكدان على إرادتهما لتعزيز شراكتهما التاريخية.

وخلال لقاء الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن قدور، بالرئيس المدير العام لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، في ماي المنصرم بالجزائر، أكّد ولد قدور لضيفه استعداد سوناطراك لتعزيز الشراكة مع "ايني" لاسيما في مجالات الاستكشاف والبتروكيمياء والبحث والتطوير، وكذا في تسويق الغاز الطبيعي والمميع. كما لفت إلى أن سوناطراك ترحب بكل اقتراح يعود بالمنفعة على الطرفين، اللّذان يميّزهما تعاون طويل المدى في مجال الصناعة النفطية في الجزائر.

ومن جانبه عبر "ديسكالزي" عن سروره بمحادثته مع نظيره بسوناطراك، حول مختلف الملفات التي تهم الشركتين، مؤكدا بأن "إيني" لديها طموحات كبيرة في تكثيف شراكتها مع سوناطراك في مشاريع جديدة في الجزائر وفي الخارج".

وللإشارة، قام مجمع سوناطراك ومجمع "إيني" بإعطاء إشارة انطلاق أشغال أوّل محطة للطاقة الشمسية موجهة لحقل نفطي، في مارس الماضي، وهو ما يعد أول خطوة للانتقال نحو التموين الكهربائي بالطاقة الشمسية للحقول النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية.