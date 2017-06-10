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مساهل يتحادث مع نظيرته الجنوب افريقية بأبوجا

نشر يوم 2017/06/10 219 0 ياسين مبروكي مساهل يتحادث مع نظيرته الجنوب افريقية بأبوجا

 تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم السبت بأبوجا، مع نظيرته الجنوب افريقية  نكوانا ماشابان، حول علاقات التعاون التي تربط البلدين.

و قد سمحت المحادثات التي جرت على هامش الاجتماع الوزاري ال16 لدول إفريقيا وشمال أوروبا، المنعقدة بأبوجا النيجيريا يومي ال9 وال10 جوان 2017، للجانبين بالتطرق لعلاقات التعاون الاستراتيجية، التي تربط بين الجزائر و جنوب افريقيا وافاق تعزيزها.

كما اعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات القائمة بين الجزائر و جنوب افريقيا، مع التأكيد على الاهمية التي يوليها كلا البلدين لمواصلة تنسيق اعمالهما، في اطار المنظمات الاقليمية و الدولية، و تحسبا للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي المرتقبة في نهاية شهر جوان .

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