مساهل يتحادث مع نظيرته الجنوب افريقية بأبوجا

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم السبت بأبوجا، مع نظيرته الجنوب افريقية نكوانا ماشابان، حول علاقات التعاون التي تربط البلدين.

و قد سمحت المحادثات التي جرت على هامش الاجتماع الوزاري ال16 لدول إفريقيا وشمال أوروبا، المنعقدة بأبوجا النيجيريا يومي ال9 وال10 جوان 2017، للجانبين بالتطرق لعلاقات التعاون الاستراتيجية، التي تربط بين الجزائر و جنوب افريقيا وافاق تعزيزها.

كما اعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات القائمة بين الجزائر و جنوب افريقيا، مع التأكيد على الاهمية التي يوليها كلا البلدين لمواصلة تنسيق اعمالهما، في اطار المنظمات الاقليمية و الدولية، و تحسبا للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي المرتقبة في نهاية شهر جوان .